الديدان في المندرين.. المختصون والخبراء يكشفون 

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بفيديوهات وصور لفاكهة اليوسفي والمعروفة بـ المندرين، مليئة بالديدان.

وما زاد المستهلك الجزائري ذعرا وتخوفا واشمئزازا، أن تلك الديدان لاي مك رؤيتها قبل تقشير اليوسفي وفتحه من الداخل.

وجاء في التعليقات المرافقة لهذه الصور والفيديوهات التي تم تدوالها على نطاق واسع .. “حذار يوجد الدود في المندرين”.. “راقبوا جيدا خصوصا داخل الفصوص لتجنب أكل الديدان”.

واستنكرت المنظمة ذلك، باعتبار أن هذه الثمار عندما تسقط من الشجرة، غالبا ما تباع على أنها صحية.

وحسب المختصين في الصحة العمومية والتغدية فإن سبب تواجد هذه الديدان في المندرين راجع إلى فترة الجفاف التي عرفتها كثير من المناطق، ما أجبر الديدان على التكاثر بفعل العوامل المناخية.

ولا يعيش هذا النوع من الديدان في الأصل داخل مثل تلك الفواكه، غير أنّ الجفاف وقلّة الماء داخل هذه الفاكهة، جعل الحشرات تستقر فيها وتتكاثر.

ودعا الخبراء الأولياء للانتباه جيدا قبل إعطاء الثمار لأطفالهم لأن الديدان تسبب الإسهال إلى جانب أعراض أخرى مزعجة، كالألم الشديد والقيء.

وبالرغم من أن الأصل الدقيق لهذه الديدان لم يتم تحديده رسميًا بعد، إلا أن بعض رواد الإنترنت طرحوا فرضية ذبابة الفاكهة، مؤكدين أن الإصابة يمكن أن تؤدي إلى تكوين الديدان الشريطية المعوية.