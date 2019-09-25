الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة أميرة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاءـ عن وفاة الأميرة شروق بنت بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، جاء في البيان: “إنتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو، الأميرة شروق بنت بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود”.

وتابع البيان: “سيصلى على المرحومة اليوم بعد صلاة العصر في جامع تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

وتابع البيان: “تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوفي الأمير بندر، والد الأميرة شروق، سنة 2017، وهو ينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية.