الديوان المهني للحبوب..إنشاء تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمنيعة

أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، عن الشروع في إنشاء تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية المنيعة.

وحسب مصادر لـ “النهار”، فإن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، عبد الرحمان بوشهدة، قام بتعيين رئيس مشروع للإشراف على إنشاء تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية المنيعة.

حيث ستنطلق التعاونية في العمل بدءا من موسم الحرث والبذر للسنة الجارية.

يذكر أنه قد تم بعث نشاط تعاونية أخرى بكل من ولاية تيسمسيلت مع بداية موسم الحصاد والدرس الحالي.

ويعمل الديوان الجزائري المهني للحبوب على إنشاء تعاونيات أخرى بكل من ولايتي النعامة والبيض.

ويهدف الديوان بهذه التعاونيات إلى تكفل جيد بمزارعي الحبوب في الولايات المعنية بهذه المشاريع