الديوان المهني للحبوب.. تخصيص 1000 هكتار لزراعة “السلجم الزيتي”

قام الديوان الجزائري المهني للحبوب بتخصيص 1000 هكتار لزراعة “السلجم الزيتي”.

وأفاد الديوان المهني للحبوب، اليوم الاحد، أنه وحرصا منه للمساهمة في تجسيد خارطة طريق وزارة الفلاحة، تم تخصيص مساحة 1000 هكتار لزراعة “السلجم الزيتي” .

وأضاف الديوان أن زراعة “السلجم” سيتم على مستوى المزارع النموذجية التابعة للديوان والمتواجدة عبر مختلف أنحاء الوطن.

حيث أسدى المدير العام للديوان المهني للحبوب، خلال زيارة عمل قام بها لمزرعة بوزيان بوختاش بالرحوية بتيارت، تعليمات بتخصيص مساحة تزيد عن 200 هكتار لزراعة السلجم الزيتي، وذلك خلال هذا الموسم من أصل 1500 هكتار تعود للمزرعة.

للتذكير فإن مزرعة بوزيان بوختاش بتيارت، وعلى غرار كل المزارع النموذجية، تملك كل المؤهلات المادية والبشرية لتجسيد زراعة ناجحة للسلجم الزيتي.

وذلك بحكم إشراف تقنييها وعمالها على زراعة 1300 هكتار سنويا بمختلف الحبوب فضلا عن امتلاكها حضيرة هامة من المعدات و الآلات اللازمة لمثل هذه الزراعات.