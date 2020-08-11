الديوان المهني للحبوب يّمكن الفلاحين من كراء الآلات ودفع مستحقاتها بعد الحصاد

أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب أنه بإمكان الفلاحين كراء آلات الحرث والزرع والتسميد والرش ودفع مستحقاتها بعد عملية الحصاد والدرس.

وفي بيان له قال الديوان انه في إطار التحضير لحملة الحرث والبذر المقبلة، ينهي الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى علم الفلاحين أنه بإمكانهم مباشرة إيداع طلبات كراء الماكنات اللازمة للحملة على مستوى كل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.

كما يحيطهم علما أن دفع ثمن كراء آلات الحرث، آلات التسميد، آلات الزرع و آلات الرش -بدون جرار- يؤجل إلى غاية حملة الحصاد والدرس 2021، بحيث يقتطعها الديوان من مستحقات الفلاحين المترتبة عن دفع محاصيلهم لدى التعاونيات.

وسيجد الفلاحون على مستوى التعاونيات تقنيين لإرشادهم للطرق المثلى لاختيار الماكنات اللازمة لهم و كيفيات استخدامها.