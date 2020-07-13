الديوان الوطني المهني للحبوب يشرع في رقمنة كل عمليات التسيير

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية انتقال الديوان الوطني المهني للحبوب إلى نظام رقمي جديد لمتابعة حركة مخازن الحبوب متخلصا من النظام الكلاسيكي السابق في التعاملات.

وحسب بيان الوزارة المنشور، اليوم الإثنين، على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن النظام الرقمي الجديد يوفر معلومات دقيقة وآنية عن عمليات البيع، النقل، التحويل والتخزين.

وقد طوّر هذا النظام مهندسون تابعون للديوان وبدأ العمل به خلال السنة الجارية، والذي يسمح من الناحية العملية بتتبع حركة المخازن لحظة بلحظة.

وأضاف بيان الوزارة بأنه يجري تطوير هذا النظام الرقمي الجديد بما يتناسب مع عمل الديوان ولإضفاء السرعة والدقة والشفافية في التعاملات.