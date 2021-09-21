الديوان الوطني لحقوق المؤلف يزور حزيم ويكشف حالته الصحية

طمأن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جمهور و محبي الفنان القدير حزيم محمد، على صحته، بعد العملية الجراحية التي قام بها.

وحسب بيان للديوان، قام كل من المدير الجهوي للغرب ورئيس وكالة وهران رفقة عضو مجلس ادارة الديوان بزيارة الفنان صبيحة اليوم بالمستشفى.

مؤكدا إن الفنان يتعافى، وقد بلغ رسالة شكر لكل محبيه.

وأجرى الفنان الكوميدي القدير، محمد حزيم، الأحد، عملية جراحية بمستشفى سيدي بلعباس وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عجلت بنقله إلى مستشفى عبد القادر حساني في سيدي بلعباس.

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