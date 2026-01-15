الديوان الوطني لحقوق المؤلف يوضح مشروعية بث المصنفات السمعية البصرية

أوضح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في بيان موجّه لمهنيي قطاع السمعي البصري. الإطار القانوني المنظّم لاستغلال المصنفات الفنية، مؤكدًا أن البث الإذاعي والتلفزيوني للمصنفات التي سبق تداولها بين الجمهور يُعدّ مشروعًا. متى تم مقابل مكافأة منصفة وبترخيص من الديوان.

وأشار الديوان إلى أن مهامه في بيان له اليوم الخميس، المحددة بموجب الأمر رقم 03-05، تشمل التسيير الجماعي للحقوق، والترخيص بالاستغلال. وتحصيل الأتاوى وتوزيعها على ذوي الحقوق، مع ضمان الحماية القانونية للمصنفات.

كما أكد أن جميع مؤسسات البث العمومية والخاصة المتحصلة على تراخيص قانونية تمارس نشاطها بصفة سليمة. ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية طالما احترمت شروط الترخيص.

وفيما يخص الفنانين المؤدين والمنتجين، شدد الديوان على حقهم في المكافأة عند استعمال تسجيلاتهم للبث أو التبليغ إلى الجمهور. وفقًا لأحكام القانون.

وختم الديوان بيانه بدعوة جميع الفاعلين إلى الاحتكام إلى النصوص القانونية. وتفادي أي تأويلات أو ادعاءات قد تُحدث لبسًا لدى الرأي العام.