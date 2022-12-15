الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر وسائل الإعلام

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بيانا صحفيا، حذر فيه وسائل الإعلام من نشر معلومات تخص الأرصاد الجوية غير صادرة عن مصالح المساعدة التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وجاء في البيان، إنه نظرا لقلقه بشأن صحة معلومات الأرصاد الجوية التي يتم نشرها من طرف بعض وسائل الاعلام على مؤسسات الدولة والمتعاملين الاقتصاديين وعامة الناس ، فإن الديوان الوطني للأرصاد الجوية (ONM) من خلال مهمته السيادية ، وسمعته الوطنية والدولية المعترف بها في اطار خدمات الأرصاد الجوية ، يعلم على أن كل معلومات تخص الأرصاد الجوية غير صادرة عن مصالح المساعدة التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، ستكون تحت طائلة والمسؤولية الكاملة لوسيلة الإعلام التي تنشرها، دون تحمل أي مسؤولية عن مدى تأثيرها.

كما يعلم الديوان الوطني للأرصاد الجوية (ONM) أنه قد يستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة لاستعادة حقوقه المطلقة في حالة يتم الاستشهاد بخدمات مصالحه كمصدر مرجعي. يضيف المصدر نفسه.