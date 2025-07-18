الديوان الوطني للأرصاد الجوية يُوضح حول موجة الحر

تعرف العديد من ولايات الوطن، موجة حر اليوم الجمعة وغدا السبت، نتيجة ارتفاع الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي.

وحسبما أوضحه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تبقى موجة الحر، ظاهرة عادية في ذروة فصل الصيف.

وقال بوعلام سايح، من مديرية الاستغلال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة الأنباء، أن سبب موجة الحر التي تشهدها المناطق الشمالية للبلاد، خاصة منها الوسطى والشرقية. راجع أساسا إلى “ارتفاع في الضغط الجوي على مستوى الطبقات العليا للغلاف الجوي مما يؤدي إلى حركة تنازلية للهواء. وهو ما ينجم عنه انضغاط في الكتل الهوائية المجاورة لسطح الأرض، وبالتالي ارتفاعا في درجات الحرارة”.

وأصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا من الدرجة الثانية (البرتقالي)، يشمل الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، وهذا يومي الجمعة والسبت، مع توقع درجات حرارة قصوى ما بين 39 و41. وتتراوح ما بين 44 و46 يوم السبت بكل من سكيكدة، عنابة والطارف.

كما سيمتد تأثير موجة الحر إلى ولايات الشلف، عين الدفلى وغليزان، حيث من المرتقب تسجيل درجات تتراوح ما بين 43 و44 درجة يوم الجمعة. فيما يتوقع أن تصل الحرارة إلى حدود 44 درجة يوم السبت بكل من قالمة، قسنطينة والمسيلة.

وبولايات الجنوب، يتوقع الديوان أن تبقى الأجواء حارة، تحديدا بأقصى الجنوب الغربي ووسط الصحراء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 47 و48 خلال نفس الفترة.

وبخصوص التوقعات الجوية المقبلة، أشار سايح إلى أن الأجواء الحارة ستستمر على المناطق الشرقية. مع انخفاض تدريجي ابتداء من نهاية الأسبوع القادم. بينما تبقى درجات الحرارة بباقي المناطق موسمية وفصلية.

واعتبر المتحدث أن الوضعية الحالية، تبقى ضمن المعدلات العادية لفصل الصيف. حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة من السنة موجات حر مماثلة.

أما فيما يتعلق بنسبة الرطوبة، فقد أوضح المتحدث أنها تختلف من منطقة إلى أخرى ومن يوم لآخر. لكونها تتأثر خصوصا على الشريط الساحلي بالتيارات البحرية.

وحول إمكانية تكرار موجات الحر خلال الفترة القادمة، قال سايح بأن التنبؤ الدقيق على المدى الطويل يبقى صعبا. مذكرا بأن الولايات الشمالية، لا سيما الوسطى والشرقية، كانت قد شهدت موجات حر خلال صيف 2023، نتيجة العوامل المناخية التي تلعب دورا في تكرار هذه الظواهر.