الديوان الوطني للأوقاف يطلق خدمة “التبليغ عن وقف”

أعلن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، عن إطلاق خدمة جديدة، وهي “التبليغ عن وقف”، موجهة للابلاغ عن الأوقاف المجهولة أو المستغلة بصفة غير قانونية.

وأوضح الديوان، أنه وضع هذه الخدمة الجديدة الموجهة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة أو المستغلة بصفة غير قانونية. بما يساهم في إحيائها والمحافظة عليها وتوثيقها وتنميتها. مشيرا أنها تهدف إلى الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة. أو المستغلة بصفة غير قانونية مما يساهم في إحيائها والمحافظة عليها وتوثيقها وتنميتها.

يشار أن هذه الخدمة متوفرة على الموقع الالكتروني للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، على شكل استمارة معلومات تملأ من طرف المواطن أو الجهة المبلغة www.onwz.dz

