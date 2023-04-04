الديوان الوطني للإحصائيات.. ارتفاع أسعار الخضر بـ8.2 بالمائة والدواجن بـ19 بالمائة

نشر الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسعار خلال شهر فيفري الماضي. كما أشار إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية استمرت بالارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

وفي تفاصيل النشرية، التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، قال فيها إن أسعار المواد الفلاحية ارتفعت بنسبة 3.2 بالمائة خلال فيفري. وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2 بالمائة خلال نفس الفترة.

أما أسعار لحوم الدواجن ارتفعت بأكثر من 19 بالمائة والخضر بـ8.2 بالمائة. في حين، تم تسجيل انخفاض في أسعار البطاطا والبيض بـ7.2 و6.7 بالمئة على التوالي.

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