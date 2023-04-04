الديوان الوطني للإحصائيات.. ارتفاع أسعار الخضر بـ8.2 بالمائة والدواجن بـ19 بالمائة
نشر الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسعار خلال شهر فيفري الماضي. كما أشار إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية استمرت بالارتفاع للشهر الثالث على التوالي.
وفي تفاصيل النشرية، التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، قال فيها إن أسعار المواد الفلاحية ارتفعت بنسبة 3.2 بالمائة خلال فيفري. وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2 بالمائة خلال نفس الفترة.
أما أسعار لحوم الدواجن ارتفعت بأكثر من 19 بالمائة والخضر بـ8.2 بالمائة. في حين، تم تسجيل انخفاض في أسعار البطاطا والبيض بـ7.2 و6.7 بالمئة على التوالي.
بيان هام للمربين.. ثمن جديد لأغدية الأنعام والدواجن
وأصدر الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن ONAB بيانا للمربيين على المستوى الوطني حول ثمن أغدية الأنعام.
وأوضح ديوان ONAB عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، عن انخفاض في ثمن أغذية الأنعام، وهذا على مستوى 23 وحدة أغذية الأنعام.
كما أنهى ديوان ONAB علم علم جميع المربيين أن انخفاض في ثمن أغذية الأنعام و هذا على مستوى 23 وحدة أغذية الأنعام التابعة للمجمعات الجهوية. والمتواجدة على المستوى الوطني “شرق . غرب . وسط.”
وجاءت الأثمان الجديدة لأغدية الأنعام التي نشرها ديوان ONAB كمايلي: أغذية دجاج الإستهلاك (البداية) إبتداءً من 7860 دج للقنطار. بينما أغذية دجاج الاستهلاك(مرحلة النمو) سيكون إبتداءً من 6860 دج للقنطار.
بينما اسعار أغذية دجاج الاستهلاك (نهاية النمو) ستكون إبتداءً من 6390 دج للقنطار. في حين أغذية الدجاج البيوض إبتداء من 5340 دج للقنطار.
أما بالنسبة للعجول، أصبحت أغذية تسمين العجول إبتداءً من 5250 دج للقنطار. بينما أغذية البقر الحلوب إبتداءً من 4710 دج للقنطار. كما عرف علف تسمين الخروف، انخفاضا لتصبح إبتداءً من 3280 دج للقنطار.