الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية الوزير الأول

صدر في العدد 75 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي ينص على وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية الوزير الأول.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 25-293 الموقع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 10 نوفمبر الجاري. والذي يسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى الوزير الأول.

وعليه، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-129 المؤرخ في 22 أفريل الماضي الذي يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور