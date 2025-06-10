الديوان الوطني للتطهير : قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى

قامت فرق الديوان الوطني للتطهير بـ 781 تدخلا عبر مختلف الولايات خلال أيام عيد الأضحى. بهدف ضمان استمرارية الخدمة العمومية للتطهير وتفادي حدوث اختلال على مستوى أنظمة الصرف الصحي.

وحسب المدير العام للديوان عبد القادر زيوش الذي صرّح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن

هذه التدخلات التي تمت خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 جوان الجاري. شملت على وجه الخصوص تطهير وتنظيف 1410 غرفة تفتيش و323 بالوعة. إلى جانب تطهير 28944 متر طولي من الشبكات.

كما تم شفط 2780 متر مكعب من المياه المستعملة ورفع 119 متر مكعب من النفايات، وفق المسؤول ذاته الذي أشار إلى أن هذه العمليات تمت بفضل تسخير وسائل بشرية ومادية هامة لضمان نظافة وسلامة المحيط. خلال هذه المناسبة الدينية التي تشهد عادة ضغطا كبيرا على منشآت الصرف الصحي.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام أن المخطط الخاص بعيد الأضحى، الذي تم تنفيذه بالتوازي مع الترتيبات الخاصة بموسم الاصطياف. مكّن من التحكم “الفعال” في شبكات التطهير، من خلال تفعيل نظام مداومة على المستويين المركزي والمحلي.

علاوة على ذلك، تم تدعيم الفرق الميدانية بوسائل وتجهيزات إضافية، وإرسال فرق هيدروميكانيكية إلى الولايات الجنوبية. مع ضمان تنسيق دائم مع مختلف الهيئات التابعة لقطاع الري لتسهيل عمليات التدخل السريع.

ويشرف الديوان الوطني للتطهير على شبكة واسعة من محطات التصفية والرفع تمتد عبر التراب الوطني.تشمل 183 محطة لتصفية المياه المستعملة موزعة على 54 ولاية.و616 محطة رفع.

وتغطي شبكة التطهير التابعة للديوان 70625 كلم من القنوات على مستوى 1169 بلدية. فيما تساهم 51 محطة تطهير في حماية البيئة البحرية والشواطئ على مستوى 90 بلدية ساحلية. في حين تضمن 25 محطة أخرى حماية السدود من التلوث.