الديوان الوطني للتطهير يُفعل نظام المداومة في العيد

أعلن الديوان الوطني للتطهير، عن تفعيل نظام المداومة لضمان التدخل السريع خلال أيام عيد الأضحى، وضمان استمرارية الخدمة العمومية للصرف الصحي.

وجاء في بيان للديوان، أنه قام بحشد الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، طوال أيام العيد. للتعامل سريعا مع الحالات التي تتطلب التدخلات بجميع أنواعها. من رفع وتنظيف وشفط للمياه المتدفقة وغيرها.

وكذا الاستجابة لشكاوى السلطات والمواطنين، مع العمل على الرصد المستمر للنقاط السوداء في شبكات الصرف الصحي.

ويدعو الديوان للحفاظ على أنظمة الصرف الصحي. مؤكدا أنه يعمل على تكثيف أعمال النظافة الوقائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وضمان أمن وحراسة البنى التحتية التي يديرها.

هذا وشرعت هذه المؤسسة العمومية تجسيدا لتعليمات وزارة الري، منذ أيام في عمليات “مكثفة”. لتنقية شبكات الصرف الصحي عبر ولايات البلاد.

حيث تم إحصاء 1927 نقطة سوداء على مستوى البلديات التي يسيرها. والتي تتطلب مراقبة مستمرة واتخاذ إجراءات وقائية في انتظار القضاء عليها.

كما بادر الديوان بإطلاق حملة تحسيسية وطنية لتوعية المواطنين بضرورة تجنب السلوكيات السيئة خلال أيام العيد. مثل رمي بقايا الأضاحي ومخلفات الذبح بطريقة عشوائية.

وينظم الديوان في هذا السياق، أنشطة توعوية واسعة موجهة لعامة المواطنين. بالتنسيق مع السلطات المحلية وعدة قطاعات مثل الصحة والشؤون الدينية إضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني.

كما يقوم الديوان، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بنشر الارشادات الضرورية. للمساهمة في الحفاظ على نظافة المحيط وضمان سلامة أنظمة الصرف الصحي.