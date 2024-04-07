الديوان الوطني للتعليم عن بعد.. إمتحان إثبات المستوى يوم 7 ماي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن إجراء إمتحان إثبات المستوى بالنسبة للمتعلمين المسجلين بالديوان الوطني للتعليم عن بعد سيكون يوم 7 ماي المقبل.

وأنهت الوزارة إلى علم جميع المتعلمين المسجلين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد للسنة الدراسية 2024/2023. أن إجراء إمتحان إثبات المستوى سيكون يوم الثلاثاء 7 ماي 2024″.

وأضاف ذات المصدر أنه يمكن للمتعلم إستخراج إستدعاء المشاركة في هذا الامتحان إبتداء من اليوم الأحد 7 أفريل 2024. على الرابط الالكتروني: http://inscriptic.onefd.edu.dz/convocation_2024/