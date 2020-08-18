الديوان الوطني للثقافة يكرم الأغنية الثورية بمناسبة يوم المجاهد

تخليدا للذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد وإنعقاد مؤتمر الصومام ، 20 أوت 1955-1956، وتحت شعار “رسالة التحرير إلى جيل التعمير “، الديوان الوطني للثقافة والإعلام ينظم تكريم للأغنية الثورية.

ويشمل التكريم: قصيدة الأوراس لشاعر الثورة الفلسطيني محمود درويش مقطع من الأوراس.

أغنية إخواني لاتنسوا الشهداء من أداء صلاح الدين و مختار ألحان وشباب 2018.

عيسى مسعودي صوت الجزائر الثائر ، وأغنية طباره صفرة من أداء ليديا غيت بوزيد، صور من إنتاج.

مقطع من إيادة الجزائر لشاعرالثورة المجاهد مفدي زكريا، وقلبي يا بلادي لا ينساك للفنان المجاهد الهادي رجب.

مقطع من مسرحية الجميلات من تأليف نجاة طيبوني، وأغنية “أنغام الجزائر ” للفنان الشهيد علي معاشي من أداء نوره.

أغنية ما بقاش الإستعمار في بلادنا من أداء الحاج محمد العنقه ونخبة من الفنانين الجزائريين.

ويأتي ذلك، يوم غد الأربعاء، إبتداءا من الساعة 21 سا و30 د.