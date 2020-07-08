الديوان الوطني للثقافة يواصل برنامجه الإفتراضي لسهرات صيف 2020

فن وثقافة
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الديوان الوطني للثقافة يواصل برنامجه الإفتراضي لسهرات صيف 2020
بقلم معين تيت

أكد الديوان الوطني للثقافة والإعلام، اليوم الأربعاء، مواصلته لبرنامجه الفني الإفتراضي لسهرات صيف 2020 تحت شعار “المرافقة عبر النغم”.

وحسب بيان الديوان في صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، فإن البرنامج الافتراضي يتضمن عروضا وسهرات فنية تنشّطها فرق وفنانون جزائريون في مختلف الطبوع الموسيقية.

وأضاف الديوان بأن برنامج السهرات يبقى طيلة شهر جويلية في أيام الخميس والجمعة والسبت ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف ليلا.

مشيرا إلى أنه يمكن متابعة هذه النشاطات عبر الصفحة الرسمية للديوان في “الفايسبوك” وقناته في موقع “اليوتيوب”.


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