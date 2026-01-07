الديوان الوطني للحج والعمرة يحذّر

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين والمواطنات إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الصفحات المغرضة والمحتالة التي تقوم بترويج أخبار مغلوطة أو برامج وخدمات وهمية لها صلة بنشاطي الحج والعمرة.

وأوضح الديوان أن مثل هذه الممارسات محل متابعة دقيقة من قبل الجهات الرسمية المختصة. وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين والتصدي لكل أشكال الاحتيال ومنع أي تجاوزات قد تمسّ بمصالحهم.

وفي هذا السياق، شدّد الديوان الوطني للحج والعمرة على أن المعلومة الصحيحة والموثوقة تستقى حصريًا من مصادره الرسمية. سواء عبر صفحاته الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي. داعيًا الجميع إلى التحلي بالوعي والتأكد من صحة المعلومات قبل التعامل مع أي جهة أو محتوى غير معتمد.