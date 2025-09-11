الديوان الوطني للحج والعمرة يحذّر..

وجّه الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم، نداءً لكافة المواطنين والمواطنات، يدعوهم فيه إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الصفحات الاحتيالية والمغرضة التي تنشر معلومات مضلِّلة أو تروّج لخدمات وبرامج وهمية تتعلق بنشاطَي الحج والعمرة.

وأوضح الديوان أن مثل هذه الممارسات محلّ متابعة دقيقة من الجهات الرسمية المختصة. في إطار حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، وضمان احترام الإجراءات التنظيمية والقانونية المعمول بها.

كما ذكّر الديوان بأن المعلومة الصحيحة والموثوقة تسْتَقى حصراً من مصادره الرسمية، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني وصفحاته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وختم البيان بالدعوة إلى متابعة المنصات الرسمية للديوان، لضمان الحصول على كل جديد بدقة وشفافية.