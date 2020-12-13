الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو وكالات السياحة المُشاركة في تنظيم العمرة لإسترجاع مستحقاتها

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الأحد، كافة وكالات السياحة والأسفار المشاركة في تنظيم عملية العمرة للموسم السابق بالتقرب إلى مصالحه.

وذلك من أجل استرجاع مستحقاتها الناتجة عن إتمام عملية ضبط الحسابات الخاصة باختتام موسم عمرة 1441ه.

أما فيما يخص استعداد استئناف النشاط، أعلن الديوان عبر بيانه، أنه على كل الوكالات الراغبة في تنظيم العمرة الموسم 1442ه،

ابداء رغبتها في الترشح عن طريق بوابة العمرة عبر الرابط التالي :https://bawabetelomra.dz، ومباشرة عملية التجديد الآلي لرخصة تنظيم العمرة بالنسبة للوكالات المشاركة في التنظيم للموسم الماضي دون الحاجة لتقديم أي ملف جديد.

وأوضح المصدر نفسه، أنه بالنسبة للوكالات الجديدة التي لم تشارك في تنظيم عملية العمرة للموسم الماضي أو تشارك لأول مرة،

فيتعين عليها القيام بالإجراءات التنظيمية المبسطة المعتمدة لهذا الموسم وذلك عبر بوابة العمرة من خلال تحميل الملف ومعالجته إلكترونيا، وذلك في أجل أقصاه : 14 جانفي 2021م