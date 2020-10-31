الديوان الوطني للحج والعمرة يستعد لعودة رحلات العمرة

يواصل الديوان الوطني للحج والعمرة، جملة الإجراءات التي باشرها بعد عودة نشاط العمرة في البقاع المقدسة، بهدف الاستعداد.

وحسب بيان للديوان، تم عقد العديد من اللقاءات التقنية الضرورية مع مختلف الشركاء خصوصا الخطوط الجوية الجزائرية، بغرض مواصلة التنسيق لتذليل الصعوبات التي تواجه بعض وكالات السياحة والأسفار المرخصة.

كما تم في ذات السياق الاجتماع مع المصالح القنصلية لسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، من أجل الاطلاع على المستجدات الخاصة بهذا الموسم الاستثنائي.

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بما يكفل حسن التحضير لعودة النشاط.

وحسب ذات البيان، أعربت القنصلية، عن كامل استعدادها للتعاون المحكم وتقديم المعلومات وجميع التسهيلات الضرورية لنجاح العملية.

كما تدعو المصالح القنصلية الجميع لاستقاء المعلومات الخاصة بتنظيم شعيرة الحج والعمرة من مصادرها الرسمية المعتمدة بالجزائر.

هذا ويواصل الديوان استكمال الإجراءات اللازمة خصوصا ما تعلق بالترخيص لجميع وكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في العملية.

ويأتي ذلك، من خلال تخفيف وتبسيط الإجراءات استعدادا لاستئناف النشاط بعد أن تقوم السلطات الوطنية المخولة بالسماح بعودة رحلات العمرة.

ويهدف الديوان من خلال هذه الإجراءات، إلى توفير الظروف التنظيمية الملائمة لموسم استثنائي يقتضي تدابير خاصة.

هذا وقد تم الإعلان عن عودة نشاط العمرة في البقاع المقدسة، من خلال السماح بقدوم المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية، في إطار المرحلة الثالثة من الخطة الموضوعة في هذا الصدد.