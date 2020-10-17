الديوان الوطني للحج والعمرة يستعد لعودة رحلات العمرة

يتابع الديوان الوطني للحج والعمرة، مستجدات العمرة، خاصة بعد العودة التدريجية لنشاط العمرة بالبقاع المقدسة.

ويأتي ذلك، من خلال التنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وكذا مختلف شركات الطيران العاملة في مجال نقل المعتمرين في الجزائر.

وحسب بيان للديوان، أسفرت هذه الجهود عن تمكُّن أغلب الوكالات السياحية المرخصة من استرجاع حقوقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار البيان، إلى أن مصالح الديوان، باشرت سلسلة اتصالات مع مختلف الشركاء خارج الوطن وداخله، خصوصاً وكالات السياحة و الأسفار، من أجل ضمان الاستعداد الإداري والإجرائي والجاهزية لعودة رحلات العمرة بعد فتح المجال الجوي.

وأكد البيان، على ضرورة الالتزام التام بما سيتم إقراره من تدابير احترازية في إطار البروتوكول الصحي الخاص بمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.

هذا ويتابع الديوان الوطني للحج والعمرة العودة التدريجية لنشاط العمرة بالبقاع المقدسة، والتي مكَّنت من عودة الطائفين والساعين إلى بيت الله الحرام، بعد التوقف الطويل الذي فرضته الإجراءات الاحترازية المتخذة عقب انتشار جائحة كورونا.