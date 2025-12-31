الديوان الوطني للحج والعمرة يصدر بيانًا هامًا للفائزين في قرعة حج 2026

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا هامًا لفائدة الفائزين في قرعة الحج لموسم 1447هـ/2026م، أكد فيه حرصه على سلامة الحجاج الميامين، وانسجامه مع الاشتراطات الصحية التي أقرّتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بما يضمن أداء المناسك في أفضل الظروف.

وأكد الديوان في بيانه على إجبارية التصريح للجنة الفحص الطبي بالحالة الصحية. مع ضرورة التأكد من خلو المعنيين من عدد من الحالات المرضية، من بينها الفشل الكلوي الذي يتطلب الغسيل، فشل القلب المتقدم، أمراض الرئة المزمنة التي تحتاج إلى استعمال الأكسجين، تليّف الكبد المتقدم، الأمراض العصبية أو النفسية الشديدة، الشيخوخة المصحوبة بالخرف، الحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو الحمل عالي المخاطر، الأمراض المعدية النشطة، والسرطان النشط أو الحالات الخاضعة لعلاجات قوية.

وشدّد الديوان، في ختام بيانه، على أن عدم التصريح بإحدى الحالات المرضية المذكورة يعَدُّ مسؤولية شخصية. ويعرّض صاحبها إلى الحرمان من أداء مناسك الحج.