الديوان الوطني للحج والعمرة يُصدر بيانا هاما
بقلم النهار أونلاين
أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر شروط الخدمات الخاصة بموسم حج 1447هـ/2026 م.
و أوضح بيان للديوان، اليوم الخميس، أنبرايك أشرف، أمس الأربعاء، على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر شروط الخدمات الخاصة بموسم. حج 1447هـ/2026م، وذلك بحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية. بالمشاركة في تنظيم العملية، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج الجزائريين.
