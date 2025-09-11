الديوان الوطني للحج والعمرة يُصدر بيانا هاما

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر شروط الخدمات الخاصة بموسم حج 1447هـ/2026 م.

و أوضح بيان للديوان، اليوم الخميس، أنبرايك أشرف، أمس الأربعاء، على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر شروط الخدمات الخاصة بموسم. حج 1447هـ/2026م، وذلك بحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية. بالمشاركة في تنظيم العملية، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج الجزائريين.