الديوان الوطني للخدمات الجامعية: بلاغ هام للطلبة 

ألزم الديوان الوطني للخدمات الجامعية جميع الطلبة بضرورة التقيد بالتوجيهات المتعلقة بنظام حجز الوجبات.

وأوضح الديوان في بيانه أن حجز الوجبات يتم مسبقًا قبل دخول اليوم المعني، حيث يُغلق الحجز يوميًا على منتصف الليل. وعليه، يجب على الطلبة حجز وجباتهم قبل هذا التوقيت.

وأضاف البيان أنه على سبيل المثال، لحجز وجبات يوم الأحد، يجب القيام بالحجز يوم السبت قبل الساعة 00:00.، إذ لا يمكن إجراء الحجز بعد دخول يوم الأحد .

وفي حال امتلاك الطالب لإثبات حجز، لكنه لا يجد الحجز عند الولوج إلى المحفظة الإلكترونية وظهور رسالة تفيد بعدم وجود حجز.

كما يُرجى التوجه إلى مصلحة الإيواء من أجل القيام بعملية مزامنة بطاقة RFID مع الحساب الخاص به.

أما بالنسبة للطلبة المقيمين الذين لا تظهر لديهم معلومات الإقامة في النظام. يُرجى كذلك التوجه إلى مصلحة الإيواء لإعادة المزامنة وتحيين بيانات الإقامة الخاصة بهم.

وفي اطار ترشيد الموارد و الحد من التبذير الغذائي ، يسمح لكل طالب بحجز وجباته لمدة 3 أيام فقط كحد أقصى .

ويدعو الديوان الطلبة التخطيط الجيد لعمليات الحجز لتفادي أي نقص أوضياع مع الالتزام بهذه التعليمات لضمان السير الحسن لنظام الحجز.