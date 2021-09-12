الديوان الوطني للخدمات الجامعية يكذب خبر إجبارية إظهار بطاقة التلقيح ضد كورونا من طرف الطالب

كذبت إدارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، اليوم الأحد، الخبر الذي تم نشره أمس عبر جريدة” Le soir d’Algérie ” حول إجبارية إظهار بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا من طرف الطالب قبل استفادته من خدمة الإيواء على مستوى الإقامة الجامعية.

وجاء في بيان الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أن مصالحه تكذب وتنفي ما تم نشره عبر صفحات الجريدة المذكورة.

كما أكد الديوان أنه قد راسل في عديد المرات مديريات الخدمات الجامعية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس حسب البروتوكول الصحي المعمول به .

وأضاف البيان، “إن عملية التلقيح تبقى اختيارية من طرف الطالب وليست إجبارية كما تم التطرق إليها. ولكن من أجل حماية أفراد الأسرة الجامعية تم فتح مراكز تلقيح على مستوى كل مديريات الخدمات الجامعية لتسهيل عملية التلقيح سواء للطلبة أو مستخدمي الإدارة.” بالتلقيح نحمي أنفسنا من وباء كورونا “