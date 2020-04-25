الديوان الوطني للخضر واللحوم يسخر 200 نقطة بيع بأسعار معقولة

سخر الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، أكثر من 200 نقطة بيع معتمدة موزعة على 32 ولاية.

ويأتي ذلك، قصد تزويد الأسواق بمختلف المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك، خلال شهر رمضان الكريم، بأسعار معقولة.

وجاء في بيان للديوان، أن هذه الخطوة التي قام بها بالتعاون مع المؤسسات العمومية القطاعية ترمي أساسا إلى ضبط السوق ومحاربة المضاربة.

وطمأن الديوان المستهلكين، بأن المنتجات الفلاحية المطروحة في نقاط البيع المخصصة لها ستظل متوفرة وبالكميات المطلوبة طيلة شهر رمضان.

وأشار “اونيلاف”، إلى عدم انقطاع كافة الفلاحين والمربين ومهنيي القطاع عن أداء واجبهم في تموين مختلف الأسواق الوطنية، رغم الظروف المهنية الصعبة التي يشتغلون بها خلال أيام الكورونا.