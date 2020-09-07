الديوان الوطني لمحو الأمية.. انخفاض نسبة الأمية في الجزائر إلى 8.71 بالمئة

كشف مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، كمال خربوش، اليوم الإثنين، عن انخفاض نسبة الأمية بالجزائر إلى 8.71 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تأكيد الديوان بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق لـ 8 سبتمبر كل سنة، سعي الجزائر لمحاربة هذه الآفة وبناء مجتمع “أكثر استدامة”.

موضحا بأن الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي شرع فيها سنة 2008 بمعية الشركاء الرسميين خفضّت نسبة الأمية إلى 8.71 بالمئة.

مضيفا بأن عدد المسجلين في فصول محو الأمية بلغ 4.540.709 دارس، أغلبهم إناث بنسبة 87.07 بالمئة.

وقد تمّ تحرير 3.238.357 أمي بنسبة 76 بالمائة من مجموع المسجلين، منهم 365.840 ذكور وإدماج 397 دارس في التعليم عن بعد.

بالإضافة إلى 738 في التكوين المهني سنة 2019، علما بأن السنة الدراسية 2019-2020 عرفت تسجيل وإعادة تسجيل 386.578 دارس، منهم 34.980 ذكور والباقي إناث.

كما سجل الديوان 1946 دارس في تعلم اللغة الأمازيغية عبر 18 ولاية و 129 آخر في مراكز تدريب الخدمة الوطنية عبر 5 ولايات

إلى جانب 7575 دارس في مؤسسات إعادة التربية مع إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمليتي التعليم والتعلم.