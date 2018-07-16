«الديوك» يطيحون بكرواتيا ويتوجون بكأس العالم

توج المنتخب الفرنسي، أمس، بكأس العالم 2018، بعد فوزه في النهائي الذي احتضنه ملعب «لوجنيكي» في موسكو الروسية، على المنتخب الكرواتي برباعية كاملة مقابل هدفين، في نهائي مثير عرف مهرجانا من الأهداف.

وحقق فيه «الديوك» اللقب العالمي الثاني لهم بعد اللقب الأول سنة 1998، ليؤكدوا عودتهم القوية على المستوى الدولي والثأر لأنفسهم رياضيا من هزيمة نهائي مونديال 2006 أمام إيطاليا، وخسارة نهائي كأس أمم أوروبا 2016 داخل معقلهم في ملعب «سان دوني» على يد البرتغال. بداية اللقاء كانت لصالح أشبال «ديديه ديشان» الذين استطاعوا الوصول إلى مرمى المنافس بعد مرور 18 دقيقة فقط عن طريق «ماريو ماندزوكيتش» الذي سجل ضد مرماه،، ليعدل النتيجة بعدها الكروات عن طريق «إيفان بيريشيتش» في الدقيقة 28، قبل أن يضيف المهاجم الفرنسي «أنطوان غريزمان» الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريقة ضربة جزاء، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم زملاء «جيرو». وفي المرحلة الثانية، تمكن «بول بوغبا» من إضافة الهدف الثالث بقذفة في الدقيقة 59، فيما أضاف زميله المتألق «كيليان مبابي» الهدف الرابع في الدقيقة 65، وهو الهدف الذي لم يقضِ على أحلام زملاء «مودريتش»، الذين قلّصوا النتيجة عن طريق «ماريو ماندزوكيتش» بعد 4 دقائق فقط عقب خطأ من الحارس الفرنسي «لوريس»، وحاولوا العودة في النتيجة، لكنهم لم يفلحوا أمام خبرة لاعبي فرنسا، الذين أنهوا «المونديال» بتتويج مستحق وتمكنوا من إضافة النجمة الثانية لهم والتربع على عرش الكرة العالمية.