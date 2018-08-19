الدّرك الوطني يتخذ عدّة إجراءات لضمان الأمن خلال عيد الأضحى

اتّخذت قيادة الدّرك الوطني جملة من الإجراءات الأمنيّة يتم تطبيقها قبل وخلال وبعد أيّام عيد الأضحى المبارك.

وذلك بوضع تشكيلات أمنيّة مناسبة لضمان أمن والسكينة العموميين للمواطن لاسيما عبر طرقات المواصلات والتجمّعات السكانية والأماكن العمومية .

وأوضح العقيد مولود قماط رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدّرك الوطني خلال لقاء نشطه اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.

قدّم خلاله حصيلة الحملة الوطنيّة التحسيسيّة من حوادث المرور المنظّمة من طرف مصالح الدّرك الوطني.

بمناسبة موسم الإصطياف 2018 أنّ الفضاءات العموميّة الّتي تدعّم بهذه التّشكيلات الأمنية تتعلّق أساسا بالمساجد والحدائق وفضاءات الراحة.

خاصّة وأنّ العيد يتزامن مع العطلة الصيفية. ويشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقلاتهم سواء داخل المدن أو خارجها أو ما بين الولايات.

ويتم من خلال هذه الإجراءات الأمنيّة يضيف ذات المتحدث وضع تشكيل خاص بأمن الطرقات عبر مداخل ومخارج المدن.

والطرق السّريعة على غرار الطّريق السيار” شرق-غرب”، ومحيط المساجد خاصّة قبل وأثناء وبعد صلاة العيد.

كما يتمّ أيضا في هذا الإطار تأمين حركة القطارات وشبكة خطوط السّكك الحديدية.

ومحطّات نقل المسافرين إلى جانب تكثيف الدّوريات لتعزيز الشّعور بالأمن والطمأنينة.

وبرمجة طلعات جوية لتدعيم الوحدات المتواجدة بالميدان.

وتدعو قيادة الدّرك الوطنية بمناسبة عيد الأضحى خاصّة مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام قانون المرور.

والإلتزام بقواعد السياقة السليمة، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين مع إبقاء الخط الأخضر 1055 مفتوحا من أجل الإستفسار والتبليغ.

أوطلب المساعدة وكذا إبقاء موقع الإلكترونيين” طريقي” الخاص بالحالة العامّة للطرقات.

وبتقديم الشكاوى المسبقة والمعلومات في الخدمة على مدار 24 ساعة.