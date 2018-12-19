الدّرك الوطني يحرّر طفلاَ قاصرا بعد ساعة من اختطافه ببسكرة

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، من إسترجاع طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة.

كان قد اختطفه مجهولون يوم الأحد الماضي، مع طلب فدية من والده تقدر بــــ250 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراح الطفل.

حيث فور تلقي البلاغ تمت مباشرة عملية البحث وتكثيف التحريات في المنطقة،

لينجح عناصر الدرك الوطني في نفس اليوم من العثور على الطفل المختطف وهو في حالة صحية جيدة.

بأرض زراعية بالقرب من مكان سكنه في بلدية عين الناقة في حين لاذا المختطفين الاثنين بالفرار.

ليتم بعد مواصلة التحريات توقيف المشتبه فيهما وايداعهما الحبس المؤقت بتهمة الخطف و الابتزاز.