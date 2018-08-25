الدّرك يفكّك عصابة إجرامية سطت على محل قطع غيار بشطيبو في وهران

تمكّنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدّرك الوطني بالنجمة في وهران من تفكيك عصابة إجرامية سطت على محل تجاري لقطع الغيار الكائن بمنطقة الخردة في حي النجمة شطيبو سابقا.

تعود تفاصيل القضية، بعد تلقي شكوى تقدم بها المدعو “ش.م” بعد سرقة محلّه

لبيع قطع الغيّار الكائن بمنطقة الخردة في حي النّجمة شطيبو سابقا التابعة لبلدية سيدي الشحمي.

القضية تورّط فيها كلّ من (ش.ه) و(م.س) بعد تكثيف الاستعلامات تم إيقاف المشتبه فيهما اللذين كانا في حالة فرار.

على إثرها قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة بعملية تفتيش منزل المشتبه فيهما.

أين تم استرجاع بعض المسروقات من قطع غيار كانت مخبأة بمنزل المشتبه فيه الثاني وتتمثل في مضختين خاصتين بمبردات السيارة.

بالإضافة إلى ضوء أمامي خاص بالسيّارة من نوع رونو كليو كومبيس، مضخة مازوت، مؤشر السرعة خاص بسيارة نوع كيا بكانتو.

وكذا رافعة العجلات بتوابعها، مفتاح رقم 10، مشغل المحرك، جهاز تحكم الأضواء، مضخة زيت ومغير درجات السرعة.

حيث تمّ حجز المسروقات وتسليمها إلى مالكها تمّ إلقاء القبض على المتورطين واستكمال معهم التحقيقات.