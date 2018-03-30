الدّرك يوقف ستيني ويحجز بندقية صيد بباتنة

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد سلام في ولاية باتنة، من توقيف شخص في عقده السادس من العمر وحجز بندقية صيد.

وتمّت العملية عقب ورود معلومات حول وجود شخص بالمنطقة المذكورة، بحوزته سلاح ناري بدون رخصة .

واستغلالا للمعلومة تم استصدار أمر تفتيش من وكيل لجمهورية لدى محكمة مروانة ،وبعد تفتيش منزل المشتبه فيه.

تم العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس متمثل في بندقية صيد ذات ماسورتين من نوع “سانتيتيان” عيار 16 ملم.

فرنسية الصنع بدون رخصة، وحمالة جلدية خاصة بالخراطيش، المعني تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة المحققة.

في انتظار استكمال التحقيق وإحالته أمام الجهات القضائية المختصة.

ياسمينة د