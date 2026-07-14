الدّولة تُسخّر إمكانيات معتبرة لمجابهة الحرائق

تتواصل عمليات إخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية، عبر مختلف الولايات التي شهدت اندلاع عدة حرائق مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية والجوية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وهذا تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن الدولة سخّرت إمكانيات معتبرة شملت الرتل المتنقل للحماية المدنية، وشاحنات الإطفاء. والفرق المتخصصة، والأسطول الجوي المكوّن من طائرات إخماد الحرائق والمروحيات. إلى جانب تجنيد مختلف الأسلاك الأمنية، والجيش الوطني الشعبي، ومحافظة الغابات. والجماعات المحلية، بما يضمن سرعة التدخل والحد من انتشار ألسنة اللهب.

كما تنقل الولاة إلى مواقع الحرائق للإشراف الميداني على عمليات التدخل، والوقوف على تنفيذ مخططات الإخماد. وضمان التنسيق بين مختلف المصالح المجندة، فيما تنقل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، إلى ولايتي بجاية وسطيف لمتابعة عمليات الإخماد ميدانيًا والوقوف على سير التدخلات.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الإخماد تتواصل بوتيرة مكثفة إلى غاية السيطرة الكاملة على مختلف البؤر، مع استمرار حالة التجند والتعبئة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والثروة الغابية.

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