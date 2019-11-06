الذئاب يستهدفون عطال

يُرتقب أن يصنع الدولي الجزائري يوسف عطال، الحدث من جديد في سوق التحويلات الأوروبية، بعد دخوله حسابات فريق روما الإيطالي.

وكشفت وسائل الإعلام في بلاد البيتزا، بأن الذئاب، مُهتمون كثيرا بخدمات الجناح الطائر، وينوون تقديم عرض رسمي خلال الميركاتو الشتوي.

وأبدى باولو فونسيكا، مُدرب “جيالوروسي”، إعجابا كبيرا بقدرات صاحب الإنطلاقات السريعة، ويرى فيه عنصرا قادرا على تقديم دعم كبير لتشكيلته.

ولن تكون مُهمة نادي العاصمة سهلة لخطف إبن واضية، بإعتباره مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع نيس الرافض لفكرة التخلي عنه.

يُشار بأن رئيس العقبان، جون بيار ريفار، أكد بأن إدارته لن تبيع نجمها الصاعد سوى لأحد عمالقة القارة العجوز.