“الذئاب” يقدمون عرضا بقيمة 7 ملايين يورو لضم ادم زرقان

تلقى الدولي الجزائري ادم زرقان عرضا جديدا من قبل إحدى فرق دوري “البريمرليغ” بعد أن كشف عن مستويات مبهرة في بلجيكا.

وكشف الإعلام البلجيكي أن ولفرهامبتون. يسعى للظفر بخدمات صاحب 21 عاما بالنظر إلى الإمكانيات التي يتمتع بها والبنية المورفولوجية.

كما قال المصدر أن النادي الإنجليزي عرض مبلغ بقيمة 7 ملايين يورو مقابل محاولة ضم زرقان. بعد تألقه منذ إحترافه بنادي شارل لوروا.

إلى جانب ذلك أكد أن عرض الناي الإنجليزي. قوبل بالرفض من طرف المسؤولين عن النادي البلجيكي الذي حدد قيمة انتقال زرقان بـ 8 ملايين يورو.

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حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.

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