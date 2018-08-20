«الذبيحة باطـل في باطوارات الدولة»

الإجراء الإستثنائي سيتم العمل به يوم العيد ،مدير مؤسسةتسيير المذابح بالنيابة في العاصمة :

تخصيص 3 قاعات للذبح.. ثماني غرف تبريد وتوفير خزانات للمياه

كشف المدير بالنيابة لمؤسسة تسيير المذابح والمسمكة لولاية العاصمة، رشيد رمضاني، أن مذابح العاصمة ستفتح أبوابها خلال يومي العيد، أمام المواطنين للنحر وبصفة «مجانية»، حيث من المقرر أن تستقبل المذابح أزيد من 850 رأس غنم وحوالي 200 رأس بقر لنحرها خلال هذه المناسبة.

وأوضح، رشيد رمضاني، في تصريح له، أمس، أن المؤسسة وفرت جميع الإمكانيات المادية من قاعات للذبح وغرف للتبريد، وكذا موارد بشرية مكونة من أطباء بيطريين وأعوان أمن ونظافة على مستوى مذبح حسين داي «الرويسو».

حيث ينتظر استقبال يومي العيد أزيد من 850 رأس غنم وحوالي 200 رأس بقر، من أجل النحر.

وأضاف، أن المؤسسة اعتادت على كراء المذبح للخواص، الذين يتولون تحديد سعر الذبح مباشرة مع المواطنين، والذي يتراوح ما بين 1500 و2000 دج بالنسبة لرؤوس الغنم، وما بين 9000 و10000 دج بالنسبة لرؤوس البقر، غير أن مذابح العاصمة ستكون جاهزة أمام المواطنين لنحر أضاحيهم وبصف «مجانية»، وفقا لتعليمات السلطات المعنية بالولاية.

وأبرز المتحدث، أن المؤسسة سخرت من الجانب المادي «ثلاث قاعات كبيرة خصصت لنحر المواشي، بالإضافة إلى ثماني غرف تبريد بسعة 300 طن، وهذا في حالة وجود هياكل للغنم والبقر توضع تحت الرقابة البيطرية»،

كما تم تسخير ثلاثة خزانات للمياه بسعة 40 ألف لتر، في حالة انقطاع المياه، علاوة على ثلاثة حاويات كبيرة لتفريغ مخلفات الذبائح، وكذا حاويتين كبيرتين لجمع جلود الأضاحي.

وتابع المسؤول، أنه قد تم تسخير على مستوى وحدة مذبح حسين داي «المذبح الرئيسي للولاية» أيام العيد 10 أعوان أمن، يعملون على مستوى قاعات الذبح الثلاث، من أجل استقبال المواطنين وتوجيههم، وكذا تنظيم حركة المرور داخل المذبح، كما تم تسخير كذلك 17 عون نظافة على مستوى قاعات الذبح، من أجل جمع مخلفات الذبائح.

وقال رشيد رمضاني، إن المؤسسة سهرت على تسخير 4 أعوان تقنيين يعملون على تصليح أي عطب، قد يطرأ في غرف التبريد والصيانة بمذبح حسين داي أيام العيد، بالإضافة إلى تسخير 10 أطباء بياطرة، من أجل المراقبة والمعاينة الصحية لهياكل الأضاحي.

للإشارة، فإن مذبح حسين داي «الرويسو» الذي يعد المذبح الرئيسي لولاية الجزائر، يتربع على مساحة قدرها 24 ألف متر مربع، وتبلغ فيه سعة الذبح بصفة يومية حوالي 5000 رأس غنم و480 رأس بقر.