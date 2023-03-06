الذراع الأيمن لرئيس حركة “الماك” آيت بوعزيز ورئيسة المؤتمر الأمازيغي العالمي وآخرون أمام القضاء

من المرتقب أن يمثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء غدا الثلاثاء، 11 متهما من أعضاء حركة الماك الارهابية. يتقدمهم كل من الذراع الايمن لـ “فرحات مهني” المتهم الموقوف “آيت شبيب بوعزيز”، ورئيسة المؤتمر الأمازيغي العالمي المتهمة الموقوفة” نايت سيد قميرة.

لمواجهة تهما تتعلق بجنايات المساس بوحدة التراب الوطني وجناية إدارة وتنظيم حركة التمرد. جناية المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات. جناية إنشاء وتنظيم وتسيير والمشاركة في جماعة منظمة. غرضها القيام بأفعال إرهابية.

ويتواجد من ضمن المتهمين 4 متهمين في حالة فرار أولهم رئيس حركة الماك فرحات مهني. بحيث ستفصل ذات الهيئة القضائية في مصيرهم بأحكام غيابية. مع تأييد أوامر بالقبض الجسدي ضدهم الصادر عن قاضي التحقيق.