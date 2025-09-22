الذكاء الاصطناعي والتحكم في “الدرون”.. أبرز التخصصات المطلوبة من الأجانب

أكد عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، أن الطلب المتزايد على خريجي الجامعات الجزائرية من قبل مؤسسات تعليمية ومهنية أجنبية يعكس جودة التعليم العالي الوطني.

وأشار داودي في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أن “الجامعة الجزائرية تعيش عصرها الذهبي”. بفضل حضورها المميز في الساحة الأكاديمية الدولية.

وكشف المتحدث أن الجامعات الجزائرية استقبلت أكثر من 65 ألف طالب إفريقي من 45 جنسية. إلى جانب طلبة من 21 دولة عربية.

كما سجّل إقبال متزايد من 25 جنسية دولية أخرى، من بينها طلبة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وهو ما ساهم في جلب أكثر من 50 ألف يورو كعوائد مالية من تسجيل الطلبة الأجانب. مما يعزز مساهمة التعليم العالي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح داودي، أن أبرز التخصصات المطلوبة من قبل الطلبة الأجانب تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي. تقنيات التحكم في المسيرات (الدرون)، والعلوم الطبية.