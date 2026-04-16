الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس محور دورة جديدة لنادي الصحافة لـ Ooredoo

نظّمت Ooredoo الجزائر، اليوم الدورة الخامسة والثمانين لنادي الصحافة التابع لها، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس”. وذلك في إطار دعمها المستمر للابتكار ومرافقة التحول الرقمي في قطاع الإعلام.

واستُهلّت أشغال هذه الدورة التكوينية بكلمة لـ رمضان جزائري، مدير الشؤون المؤسساتية، الذي استعرض أبرز مستجدات الطبعة التاسعة عشرة من مسابقة “نجمة الإعلام”. والتي تتمحور هذا العام حول تأثير الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس على التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. كما تم تقديم النسخة الثالثة من المسابقة الطلابية “النجمة الصاعدة”، التي خصِّصت لموضوع مستقبل الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الدورة تقديم عرض تفاعلي نشّطه الدكتور حسان درار، خبير في الرقمنة وأستاذ محاضر. تناول فيه دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الصحفي، من خلال شرح مفاهيمه الأساسية واستعراض أبرز استخداماته في إنتاج المحتوى الإعلامي. إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التي يتيحها والتحديات التي يطرحها، خاصة فيما يتعلق بالمصداقية وأخلاقيات المهنة.

كما تطرق المتدخل إلى واقع استخدام هذه التكنولوجيا في الجزائر، مشيرًا إلى تزايد اعتماد الصحفيين على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى أكثر دقة وتنظيمًا. بما يعزز من جودة المعلومات وإمكانية التحقق منها، مع تقديم جملة من التوصيات لضمان استخدام مسؤول وواعٍ لهذه التقنيات.

وفي محور ثانٍ، خصِّص لتكنولوجيا الجيل الخامس، قدّم إطارات من Ooredoo عرضًا حول الإمكانيات التقنية لهذه الشبكة، من حيث السرعة العالية، وانخفاض زمن الاستجابة، والموثوقية. إضافة إلى التطبيقات الحديثة التي تتيحها، لا سيما في مجالات الألعاب السحابية والخدمات الرقمية المتقدمة.

وأكد المتدخلون أن الجيل الخامس من شأنه إحداث تحول نوعي في عدة قطاعات حيوية. على غرار الصناعة، الصحة، التعليم والفلاحة، فضلاً عن دوره في تسريع وتيرة الرقمنة وتعزيز الابتكار في الجزائر.