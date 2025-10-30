الذكاء الاصطناعي يشارك في مسابقة توظيف بريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن الاختتام الناجح لعملية الامتحان الوطني الرقمي للتوظيف، التي جرت اليوم في ظروف تقنية وتنظيمية ممتازة. وفقًا للمعايير المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

في حين، رصد النظام الرقمي لبريد الجزائر 13.397 محاولة تحايل تم كشفها تلقائيًا، بسبب استعمال أدوات أو محركات الذكاء الاصطناعي، فتح نوافذ أو برامج خارجية أثناء الامتحان، استخدام أكثر من وسيلة تقنية في آن واحد، أو اللجوء إلى أساليب تقنية غير مشروعة.

وقد تم إقصاء المترشحين المعنيين آليًا، تطبيقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور