الذكاء الاصطناعي ينتج فيديو غريب حول مصر القديمة

يُظهر مقطع فيديو تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي لقطات خيالية لبناء الأهرامات المصرية.

وتم بث الفيديو على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لعدة أيام.

ونرى في دقيقة واحدة كيف تم بناء أهرامات مصر. حيث تم تقديم الفيديو الذي تصوره الذكاء الاصطناعي كما لو كان صورًا أرشيفية.

ويظهر في الفيديو، رجال يزيد طولهم عن 3 أمتار يرفعون كتلًا ضخمة من الحجر.

وتظهر مقاطع أخرى قوارب حجرية تطفو على الماء وتماثيل.

وينظر غالبية مستخدمي الإنترنت إلى الفيديو بسخرية، بينما يقول آخرون إنهم غاضبون من هذا المحتوى الكاذب الذي أصبح أقل مصداقية.

ومع ظهور هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، فإن محتوى الفيديو هذا يخاطر بإغراق الشبكات الاجتماعية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصور مثيرة للإعجاب، وذلك بفضل الإمكانيات المتزايدة لتوليد الفيديو التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.