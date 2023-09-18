الذكرى الخامسة لإ نشاء شركة Realme

تأسست realme في سوق شديد التنافس. مع شعارها “Dare to Leap”. ازدهرت الشركة في صناعة الهواتف الذكية واكتسبت مكانة ثابتة بين العلامات التجارية العالمية السائدة.

يصادف هذا العام السنة الخامسة لإطلاق شركة realme ، وقد أعادت تأكيد سمعتها بين محبيها في جميع أنحاء العالم.

على مدار نصف العقد الماضي، تقدمت الشركة المصنعة 29 مكانا في تقرير أفضل 50 شركة Kantar BrandZ. الصينية العالمية لبناة العلامات التجارية لعام 2023.

على مدى السنوات الخمس الماضية ، أثبتت realme مرارا وتكرارا القوة التي يحملها شعارها. “Dare to Leap” في سوق الهواتف الذكية المعقد.

اختراق غير متوقع

في عام 2018 ، دخلت realme سوق OEM المزدحم للهواتف الذكية كمنافس ضعيف. شكك العديد من المتنبئين في قدرة العلامة التجارية الجديدة. على البقاء في سوق مزدحم بهياكل راسخة. في مواجهة هذه الشكوك.

اختار فريق realme الشاب والطموح “Dare to Leap” لمفهوم علامته التجارية ، وظل وفيا لمهمته المتمثلة في جلب تقنيات. وتصميم قفزة إلى الأمام لقاعدة المستهلكين الشباب. اقتحمت العلامة التجارية هذا السوق الذي لا يمكن اختراقه تقريبا وانطلقت في مسار النمو السريع.

كعلامة تجارية شابة ومقدامة، ساعدت استراتيجية realme المتمثلة في “الأصول الخفيفة ، وأنماط القنوات القصيرة. وتحديد أولويات التجارة الإلكترونية” هذه الشركة على التغلب بسرعة على أكثر من 10 أسواق إقليمية رئيسية.

كما حطمت الشركة الرقم القياسي تلو الأخر. في العامين التاليين لتأسيسها ، تم اختيار realme كأسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نموا في العالم. لمدة أربعة ثلاثيات متتالية واحتلت المرتبة 7 في السوق العالمي للهواتف الذكية .

في الثلاثي الثالث من عام 2020 ، أصبحت realme أول علامة تجارية للهواتف المحمولة في العالم تبيع وحدات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. في أقل من عامين ونصف (تقرير Counterpoint) في عام 2021.

استمرت realme في تعزيز موقعها، وحققت رقما قياسيا في المبيعات بلغ 100 مليون دولار أمريكي في 37 شهرا فقط (Strategy Analytics).

في نفس العام ، احتلت realme المرتبة 6 في السوق العالمي للهواتف الذكية لأول مرة. لتصبح أصغر علامة تجارية للهواتف الذكية السائدة في العالم.

نجاحات باهرة

في أول ألف يوم من عملياتها، حققت realme نجاحات وفازت بثقة المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

في عام 2020. تم تسمية realme في قائمة “أكثر 50 شركة ابتكارا” في الصين لعام 2020 من قبل Fast Company.

كما لاحظت مجلة الأعمال أن realme “تواصل النمو والتطور في الأوقات المناسبة. وتظل مرنة في مواجهة الشدائد”. معترفة بقدرة الشركة على تبني التغيير والتكيف مع تحمل مسؤولياتها الاجتماعية أيضا.

ضربت جائحة COVID-19 بينما كانت realme في عامها الثاني فقط. في مواجهتها لهذا. ولمجموعة من الظروف المعاكسة الأخرى ، ظلت realme وفية لأسسها “Dare to Leap”. وواجهت جميع التحديات وجها لوجه. خلال هذا الوقت ، أصبح “النمو طويل الأمد” الكلمات الرئيسية للشركة.

وكانت استراتيجية “ببساطة أفضل” واستراتيجية “إستكشاف السوق” على رأس الأولويات.

اليوم ، تواصل realme تحسين منتجاتها التي تقفز إلى الأمام وتتبع مبدأ “لا قفزة ، لا إطلاق”.

خلقت هذه المبادئ انطباعا إيجابيا للعلامة التجارية في أذهان المستخدمين في جميع أنحاء العالم. واكتسبت realme مرة أخرى مكانا في قائمة Kantar BrandZ لأفضل 50 شركة صينية لبناء العلامات التجارية العالمية لعام 2023.

قفزة وإنطلاق

عندما تأسست realme ، كان “الأداء والتصميم المتطوران” من المكونات الرئيسية لرسائلها الأساسية وتطويرها.

من الناحية العملية، تسعى realme جاهدة لتحقيق ابتكارات في الشحن والتصوير الفوتوغرافي والعرض والألعاب ومجموعة الشرائح والتصميم الصناعي.

تقدم الشركة للمستهلكين تجربة مستخدم أفضل مع إظهار موقفها وفلسفتها “Dare to Leap”. لجذب المستخدمين الشباب من جميع أنحاء العالم.

كما تضخ realme قوة “Dare to Leap” في جمالية المنتج ، مما يجلب أفكارا وإمكانيات جديدة وفريدة من نوعها في حياة الشباب.

كان realme GT Neo5 هو الجهاز المخصص لمسابقة Honor of Kings الوطنية لعام 2022. بالإضافة إلى ذلك. أجرت realme بحوثا متعمقة حول تفضيلات المستخدمين الشباب وكتبت الفصل الأخير عن قدرات شحن الفلاش.

وبدأت الشركة أيضا اندفاع الصناعة لتوفير سعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت على نطاق واسع وكانت رائدة في تقريب عدسة واحدة بدقة 200 ميجابكسل. على realme 11. كانت realme. أيضا راعيا رسميا لبرنامج الواقع الصيني الشهير “Back to Field”، واستخدم نجوم العرض هواتف realme لتوثيق حياتهم اليومية في العرض.

على مدى السنوات الخمس الماضية ، ظلت realme وفية لمهمتها ، حيث أظهرت للعالم إمكانات العلامات التجارية الصينية للتكنولوجيا.

كما تدرك الشركة أن شعبيتها بين المستخدمين الشباب تتجاوز فلسفة “Dare to Leap”. تعتمد شعبية Realme على “منتجات ثورية” ورؤية عميقة لاحتياجات المستخدم.

اليوم، تكتب realme فصلا جديدا في قصتها المتمثلة في إدخال التقنيات والتصاميم الثورية لقاعدة المستهلكين الشباب. في السنوات الخمس المقبلة ، ستستمر العلامة التجارية تحت شعار “Dare to Leap”. وتواصل التزامها ب “منتجات ثورية” و ” قفزة ، إنطلاق” في السوق العالمية.

حول realme

realme هي شركة عالمية ناشئة لتكنولوجيا المستهلك تعمل على خلق حركية في سوق الهواتف الذكية. من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتقدمة. يوفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تكنولوجيا نمط الحياة. مع ميزات متميزة وجودة وتصميمات عصرية للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تأسست من قبل Sky Li في 2018 وبدافع من روحه “Dare to Leap”، أصبحت realme واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقًا عالميًا. في غضون ثلاث سنوات فقط. دخلت Realme أسواقا متعددة في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. وتضم قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 160 مليون مستخدم.