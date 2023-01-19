الذكرى الـ 25 لتنصيب مجلس الأمة: قوجيل يؤكد على الدور الكبير للبرلمان في تبليغ رسالة الجزائر

أكد صالح قوجيل اليوم في الذكرى الـ 25 لتنصيب مجلس الأمة على الدور الكبير للبرلمان في تبليغ رسالة الجزائر والدفاع عن مبادئها وإعلاء كلمتها في المحافل الدولية. محذرا من وجود مساعي لضرب مواقف الجزائر وزعزعة مكانتها.

وفي كلمة القاها في احتفالية تخلد هذه الذكرى تحت شعار: “ربع قرن في مسار صرح دستوري..من التقويم الوطني إلى الجزائر الجديدة” قال قوجيل “لدينا مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، باعتبار أننا نمثل الشعب ونتكلم بكل صراحة وبصفة خاصة مع الخارج في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وهي أن نبلغ رسالة الجزائر ومبادئها والخطوط الحمراء التي تضعها”.

كما اشار قوجيل إلى أن “أطرافا كثيرة لا تريد للجزائر أن تكون حاضرة بمواقفها وكلمتها في المحافل الدولية”. وأكد قوجيل بهذا الخصوص على “مبدأ الجزائر في عدم التدخل في شؤون الغير ورفضها لتدخل أي دولة أوأي طرف في شؤونها الداخلية وهو كما قال”ما حافظنا عليه منذ الاستقلال”.

و أكد رئيس مجلس االامة على “الدور الرقابي للبرلمان باعتباره حلقة وصل بين الحكومة والشعب, من خلال مراقبة نشاط الحكومة”, مبرزا في هذا الصدد أن “المراقبة لا تعني التعطيل وإنما التكامل من خلال تحديد مهام كل طرف استنادا إلى الدستور”.