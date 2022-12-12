قناة النهار الذكرى الـ 3 لإنتخاب رئيس الجمهورية..إلتزام و إصلاحات عميقة بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 16:32 شارك غرِّد أرسل 67 0 الذكرى الـ 3 لإنتخاب رئيس الجمهورية..إلتزام و إصلاحات عميقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WiJme اقرأ أيضا جبال تيكجدة تكتسي حلة بيضاء وتتحول إلى قبلة للسياح قناة النهار 03 ديسمبر "سفيرة أمريكا بالجزائر :"حزينة بإقصاء المُنتخب الأمريكي من كأس العالم قناة النهار 09 ديسمبر شاهد المستشفى الجهوي للإستعجالات في عنابة الأكبر على مستوى الشّرق قناة النهار 26 نوفمبر "محافظ شرطة :" إنخفاض قضايا العـ.ـنف ضدّ المرأة قناة النهار 23 نوفمبر طالع هابط: سكنات جاهزة من 2013 بميلة ساكنين فيهم الحمام .. وسكان الرويبة يطالبون برخصة بناء قناة النهار 27 نوفمبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد حضور إفتتاح مونديال 2022 بدولة قطر قناة النهار 21 نوفمبر نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية قناة النهار 12 ديسمبر ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي قناة النهار 12 ديسمبر العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية أخبار الجزائر 28 نوفمبر مومن أيت قاسي: فوز السعودية على الأرجنتين جاء بفضل العمل القاعدي خزان البطولة المحلية وحنكة رونار قناة النهار 22 نوفمبر