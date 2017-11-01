الذكرى الـ 63 لاندلاع الثورة التحريرية..رفع العلم الوطني بمقام الشهيد

تم رفع العلم الوطني,على الساعة منتصف الليل من يوم الثلاثاء,في مقام الشهيد بالعاصمة احتفالا بالذكرى الـ63 لثورة الفاتح نوفمبر 1954.

وتمت مراسم رفع العلم الوطني بحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني وعدد

من أعضاء الحكومة, بالإضافة إلى شخصيات وطنية ومجاهدين.

وبهذه المناسبة,نظمت وزارة المجاهدين حفلا بالمتحف الوطني للمجاهد, تم خلاله تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتسليمه وسام الوزارة.

قبل عرض فيلم وثائقي يروي مختلف المراحل والمحطات التاريخية التي عرفتها الثورة المجيدة بعنوان “الثورة التحريرية من الانفجار إلى الانتصار”.