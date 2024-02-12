الذكرى الـ 64 لتفجيرات رقان.. انطلاق قافلة مساعدات لسكان المنطقة

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، على إعطاء اشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة ساكنة منطقة رقان بولاية أدرار، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 64 للتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية 13 فيفري 1960 -2024.

ونظمت هذه القافلة من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والهلال الأحمر الجزائري. أين كان الوزير ربيقة مرفقا برئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي، خلال اعطاء اشارة انطلاق القافلة.

حيث تتكون هذه القافلة من عدة شاحنات محملة بمواد وأجهزة طبية وشبه طبية والمؤن، ومواد غذائية وأفرشة. والأغطية وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعتبر هذه المبادرة الثالثة من نوعها والموجهة لساكنة منطقة رقان الذين تأثروا ولايزالون إلى غاية اليوم من تبعات التي تركتها جريمة التفجيرات النووية.

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