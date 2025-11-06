الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة.. الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره التشادي

بعث رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ثورة نوفمبر المباركة.

وعبّر الرئيس التشادي باسم شعب وحكومة تشاد وباسمه الخاص، عن تهانيه الحارة بهذه المناسبة ذات الرمزية الكبيرة. التي جسدت بطولات الشعب الجزائري، وكتبت صفحات مضيئة، في تاريخ المقاومة من أجل الحرية والكرامة، في إفريقيا والعالم.

وأكد رئيس تشاد أن الجزائر القوية تواصل تحت قيادة رئيس الجمهورية تجسيد نموذج الصمود والحكمة والريادة، إفريقيا ودولياً .

وجدّد الرئيس التشادي التأكيد على الصداقة العميقة وعلاقات التضامن، التي تجمع البلدين وارتياحه للتعاون المثمر ومتعدد الأوجه، في جميع المجالات لمصلحة الشعبين الشقيقين، ولاستقرار الساحل الإفريقي والقارة ككل.