الذكرى الـ61 للإستقلال: إتصالات الجزائر تضمن إستمرارية خدماتها اليوم

أعلنت شركة إتصالات الجزائر، بأن وكالاتها التجارية ستكون مفتوحة اليوم الأربعاء الموافق لـ05 جويلية، و ذلك من الساعة 10:00 إلى غاية الساعة 15:00. وهذا من أجل ضمان إستمرارية خدماتها خلال هذا اليوم.

و أوضحت الشركة في بيان لها، أن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت هي تلك المتواجدة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة “القبة، الرغاية، باب الزوار، بن مهيدي، حيدرة، بئر مراد رايس. بالإضافة كذلك إلى الأبيار، عين البنيان، زرالدة”. وأما على مستوى الولايات الأخرى فيتعلق الأمر بالوكالات التجارية لمقرات الولايات.

و أكدت اتصالات الجزائر أنها من خلال هذا الإجراء. تجدد “لتزامها بضمان راحة زبائنها وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه.